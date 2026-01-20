ソフトバンクのドラフト2位ルーキー、稲川竜汰投手（21）＝九州共立大＝が20日、福岡県筑後市のファーム施設での新人合同自主トレで2度目のブルペンに入った。初ブルペンだった17日は立った捕手に直球のみを21球だったが、中2日でブルペン入りした今回はフォームのバランスを意識しながら31球を投げた。カーブも披露して「自分のバロメーター。カーブがいい時は真っすぐもいいので」と語った。最初は立った捕手に投げたが、2