新党「中道改革連合」を結党した立憲民主党の安住幹事長は立憲の衆議院議員148人のうち今の時点で144人が合流すると明らかにしました。立憲・安住幹事長 「ほぼ全ての方々に理解を得て、 こうして新しい党でみんなで戦えるということは、幹事長としてもほっとしております。この戦いは民主主義を守る本当に重要な戦いになります」安住幹事長はさらに「この選挙は政策的には消費税解散になるだろう」と強調しました。一方、立憲民主