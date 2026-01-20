楽天は２０日、春季キャンプの１軍金武キャンプ、２軍久米島キャンプのメンバーを発表した。日本球界復帰した前田健太投手（３７）や、ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝ら新人選手５人が１軍キャンプに抜てきされた。三木肇監督（４８）は「今回、１軍にはドラフト１位の藤原選手をはじめ、ルーキーが５人いますけど、そういった若い選手たちがどんどんアピールしていってほしいですね。選手みんなに期待していま