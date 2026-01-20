◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日両国国技館）西前頭12枚目の阿炎（31＝錣山部屋）が西16枚目の欧勝海（24＝鳴戸部屋）を突き落として8勝2敗とし、昨年名古屋場所以来3場所ぶりの勝ち越しを決めた。立ち合いは右でかち上げ、得意の突っ張りを繰り出す。ただ、いなした際に下からあてがわれ、土俵際へ追い込まれた。ここで右から、すくい気味の突き落としで逆転した。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元関脇・嘉風の中