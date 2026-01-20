マンションの駐車場で、男性が刃物で背中を刺され死亡、刺したとみられる人物が逃走したとみられることがわかりました。20日午前8時過ぎ、兵庫・姫路市のマンションの駐車場で、「若い男性が刺されたと言っています」と消防に通報がありました。警察や消防によると、男性は30代で背中に刺し傷があり、運ばれた病院で死亡が確認されました。消防に通報したマンションの工事関係者の男性は、死亡した30代の男性がよろよろと歩いてい