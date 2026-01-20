今季からＦ１に本格復帰するホンダが２０日、タッグを組むアストンマーティンとともに都内で新体制始動発表会見を開催した。会見には、Ｆ１を率いるステファノ・ドメニカリＣＥＯも出席。その中で、今季からレッドブルでリザーブに降格した角田裕毅について言及する場面があった。今季からＦ１で日本人ドライバーが不在となったことに関する質問で、ドメニカリＣＥＯは「角田が（レッドブルで）リザーブとして入る。素晴らし