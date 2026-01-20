丙午生まれの人が今年で還暦を迎える。1月20日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く」という本の著者でエッセイストの酒井順子が丙午について語った。 酒井「60年前の丙午は前後の年と比べて生まれた子どもの数が25％減ってしまった」 小島慶子「だいぶ減りましたよね」 酒井「25％って大変なことなんですけど、何でそんな現象が起こってしまったのかって