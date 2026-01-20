ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が２０日に東京都内で開かれた「１２球団監督会議」で座長を務め、議論の内容などを説明した。大筋合意しているクライマックスシリーズ（ＣＳ）開催方式の変更案について方向性を確認したことを報告。「選手会にしっかり話を通して了承を得た上で、その後のほうがいい。個人的な意見は控えさせていただきます」と変更案の詳細には踏み込まなかった。アドバンテージの見直しに至ったことに