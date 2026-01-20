ソフトバンク・小久保裕紀監督が２０日、都内で行われたプロ野球１２球団の監督会議で初めて座長を務めた。１２球団の１、２軍の監督が出席して約２時間話し合い、今季からのルール変更などを確認。クライマックスシリーズのアドバンテージ、タイブレーク導入の是非、統一ベース（拡大ベース）の使用などをテーマに話し合った。１軍監督就任３年目で初座長を務めたタカの指揮官は「僕がしゃべりすぎるので…。人に話をさせる