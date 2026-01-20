プロ野球DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、2026年1月19日に公開された元阪神の北條史也氏（31）のユーチューブ「JOH×ジョウチャンネル」に出演し、中学時代に出会った「強烈な同級生」の名を明かした。「中学時代、デカさでは有名だった」 藤浪と北條氏は、同じ大阪出身の同級生で、互いに中学時代から知っていた仲だ。それぞれ阪南支部の野球チームに所属し、ライバル的な存在だったという。 動画は、藤浪と北條氏が対談形式で進め