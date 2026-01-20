鹿児島市の国道10号沿いに、無料の公園型バスケットボールコートがオープンしました。 鹿児島市下竜尾町に今月、オープンしたのは「Kanmachi Hoop Park（カンマチ・フープ・パーク）」です。 近くに本社を置く内村建設が周辺地域を活性化しようと、自社の所有地およそ170平方メートルに、予約なしで無料利用できる公園型のバスケットコートを設置しました。 開設を記念した式