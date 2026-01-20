今年度で閉校することが決まっている鹿児島市の東桜島小学校で、児童らが育てた桜島大根の最後の収穫がありました。 「せ～のっ」（大根を持ち上げて運ぶ） 紐で結ばれた大きな葉に丸みのある大きな大根。ギネスブックに世界一重たい大根として認定された桜島大根です。 東桜島小学校では、毎年、児童らが桜島大根を育てていますが、今年度いっぱいで閉校し、小中一貫の義務教育学校・桜島学校に統合されるため、今年が最