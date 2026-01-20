北海道内では1月は寒い日が多くなりそうです。雪も強まりやすく、寒さや局地的な大雪に注意が必要です。その後は、今日20日(火)に発表された最新の3か月予報によると、2月は気温が平年並みに戻る見込みです。しかし、3月から4月は平年より高い気温となる可能性が高くなっています。冬の終わりは順調な雪解けが期待できますが、雪が残っているうちの急な大雨には注意が必要です。1月はこの先も寒さが続く最高気温も「大寒」の平年