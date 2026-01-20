２０日の東京株式市場は広範囲に売りが広がり日経平均は下値模索が続いた。長期金利の上昇を警戒し、半導体関連などハイテク系に逆風の強い地合いだった。 大引けの日経平均株価は前営業日比５９２円４７銭安の５万２９９１円１０銭と４日続落。プライム市場の売買高概算は２１億６９７４万株、売買代金概算は５兆９０９９億円。値上がり銘柄数は４１４、対して値下がり銘柄数は１１４５、変わらずは４３銘柄だった。