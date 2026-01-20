メインシナリオ・・・9日の安値0.5711ドルから切り返しており、短期のトレンドは上向きとなっている。きょう、昨年12月29日以来の高値水準となる0.5825ドルまで一時上昇しており、昨年12月24日の高値0.5853ドルを上抜けば、昨年7月1日の高値0.6120ドルから昨年11月21日の安値0.5581ドルまでの下げに対する61.8％戻しの0.5914ドルを試す可能性がある。さらに上昇するようなら、0.6000ドルの節目や昨年9月17日の高値0.6007ドルが上値