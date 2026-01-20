メインシナリオ…高値圏でのもみ合いを見せている。押したところでは転換線や21日線などに支持されており、もみ合い一巡後は上値を追う展開となりそうだ。その場合、107円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、ボリンジャーバンド＋３σの107.39、108円の節目、昨年7月11日の高値109.37を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の105.72、105円の節目、1月8日の安値104.73、基準線