山形県内の公立高校の入学試験が2回実施される方式に変更され、特色入試の「前期」が20日、始まりました。県内の公立高校では、入試を「前期」と「後期」の2回に分ける形に変更されました。このうち、面接や作文などを行う特色入試の「前期」はA日程とB日程の2つがあり、A日程の試験が全日制と定時制の合わせて36校で実施されました。県教育委員会によりますと、交通障害など大きなトラブルは報告されていないということです。前期