【写真】報道通り「総辞職」、そして隠居へ…「大磯の屋敷」で葉巻をふかす3年後の吉田茂氏政治スクープの今と昔高市早苗首相は1月19日夕、衆院解散を正式表明した。読売新聞が「高市首相、解散検討」の記事を配信したのはその10日前、9日夜のこと。15日、情報番組「ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演した橋本五郎氏（同紙特別編集委員）は、解散報道を“官邸側の意向”とする見方に対し「記者への侮辱」と激高した