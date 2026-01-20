大阪府の吉村洋文知事（50）の辞職に伴う出直し知事選が22日、告示される。日本維新の会代表として、看板政策「大阪都構想」への3度目の挑戦を争点に掲げて立候補する。主要な政党・政治団体は候補者擁立を見送り。他に立候補の動きもなく、無投票の公算が大きくなっている。投開票は衆院選と同日の2月8日。3度目挑戦の条件として、吉村氏は民意を問う「民主的プロセス」が必要だと説明してきた。出直しを表明したのは1月15日