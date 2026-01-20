林総務相は20日の会見で真冬の選挙戦となる2月8日投開票の衆議院総選挙に向けて、総務省内に「降積雪対策対応チーム」を立ち上げたことを明らかにしました。チームの活動内容は、積雪に伴って生じうる課題の把握や対応策の検討、地域における緊急連絡体制確保の支援など、ということです。林総務相はまた、19日付で、各選挙管理委員会に対してポスター掲示場の埋没倒壊、投票用紙や投票所入場券等の配布遅延など、予想される積雪に