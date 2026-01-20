プロ野球・オリックスの廣岡大志選手が20日、智弁学園の先輩である岡本和真選手のメジャー移籍について「すごい成績を出してくれると思います」などと期待を寄せました。岡本選手とはブルージェイズへの移籍が決まった後に話したそうですが、その内容は「秘密」。メジャーで活躍するかどうか聞かれると「すると思います」と即答し、「メジャーもそうですが、プロに入ったときも岡本さんが活躍せぇへんかったら、絶対無理やと思って