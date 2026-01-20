結成25周年を迎えた4人組ビジュアル系ロックバンドMERRY(メリー)が、11月7日に東京・有楽町のヒューリックホール東京で集大成の25周年記念ライブ「−Many Merry Days−Grand Finale」を行う。MERRYはボーカルをつとめるガラの「墨汁吐き」や「逆さづり」、「三点倒立」など、過激なパフォーマンスで定評がある。今月11日に東京・池袋EDGEで開催された年始公演「吐き初め」では、フロア前方に「激浴びゾーン」と名付けられた墨汁