竹内涼真主演、1月13日（火）よりスタートしたヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。同ドラマの第1話見逃し配信回数が、313万回を突破。テレビ朝日ゴールデンドラマ歴代最高となった。（算出期間：1月13日放送終了後〜19日、3,138,896回、TVer DATA MARKETINGにて）【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内涼真）