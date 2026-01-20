国民民主党は衆院選・新潟4区で、IT企業経営の野村泰暉氏を公認候補として擁立することがわかりました。野村氏は長岡市出身の27歳で、東京でIT企業を経営する実業家です。野村氏は、国民民主党本部による候補者公募に応募、県連は新潟4区での擁立内定を決定しました。野村氏の擁立について21日の国民民主党本部の会議で公認が正式決定するとみられ、24日午前に長岡市で会見を開く見通しです。