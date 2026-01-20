SNSなどを利用して児童ポルノ動画データを販売したとして、奈良県桜井市の大学3年生の男（23）がきょう（20日）逮捕されました。 警察によりますと、男は2024年12月から2025年7月ごろまでの間、わいせつな児童ポルノ動画データ8点を購入希望の男性3人に対して、SNSを利用してそれぞれの携帯電話機にダウンロードさせ、その代金を電子決済サービスで送金させた疑いです。8点と他の動画データをあわ