プロ野球・DeNAは20日、筒香嘉智選手が今季から主将に就任することを発表しました。昨シーズンまで、牧秀悟選手が2年間務めていたDeNAのキャプテン。メジャーから2024年にDeNAに戻ってきた筒香選手がキャプテンを引き継ぎます。NPBに復帰してから3シーズン目を迎えるベテランは、「監督から指名いただき、大変光栄に感じています。キャプテンという立場にはなりますが、自分自身のやるべきことは変わりません。誰よりも勝つことへ