WBA世界バンタム級王者の堤聖也（30）が、CBCラジオ「竹内由恵のGoodShapeNavi」に出演。来年5月2日に開催を予定している日本ボクシング史に残るであろう“世紀の興行”への出場を熱望した。大激闘の末、元5階級制覇王者のドネアを破ってWBA世界バンタム級王座を団体内統一した。その試合後、バンタム級へ階級を上げた4階級王者の井岡一翔（志成）との対戦をアピールしたが、WBA挑戦者決定戦を制した井岡はなぜかWBC王者