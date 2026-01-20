ブルペンで投球練習する中日・金丸＝高知市中日の金丸夢斗投手が20日、高知市で練習を公開した。同じサウスポーでプロ入り前から憧れていた米大リーグ、カブスの今永昇太投手に弟子入り。連日、朝から晩まで行動を共にしており「技術だけでなく、考え方も勉強になる。自分の野球生活の中で一番充実している」と笑顔で話した。この日は屋内ブルペンで変化球を交えて27球。今永からは「開幕前に飛ばし過ぎず、自分の手綱を引くこ