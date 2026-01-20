日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、初のもんじゃ焼き調理を行った。収録は昨年に行われた。吉村代表は、元維新の音喜多駿氏ファミリーとともに月島のもんじゃ店へ。吉村代表は「大阪でもんじゃ焼きを食べたことはありますけど…圧倒的においしいですよね？」と音喜多氏に確認。音喜多氏は「レベルが違いますから。東京は」と自信満々でいきつけのもんじゃ店に招待した。