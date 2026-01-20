立憲民主党の枝野幸男最高顧問が2026年1月20日にXで、原発再稼働に対する党の姿勢について、過去に「ミスリードする広報物」があったとして、「深くお詫び申し上げます」と謝罪した。原発再稼働めぐる方針に疑問の声立憲と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」が19日、綱領と基本政策を発表した。原発については、基本政策の中に「将来的に原発に依存しない社会を目指しつつ、安全性が確実に確認され、実効性のある避難計画があ