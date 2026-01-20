中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝が２０日、ナゴヤ球場で行われた新人合同自主トレで、３度目となるブルペン投球を行った。第３クール初日となったこの日は、カーブなど変化球を交えながら、３０球を投げた。投球後には映像で体の開き具合や、感覚のズレなどを細かくチェック。「課題が多いブルペンになったので、次回以降につなげたい」と振り返った。１軍（北谷）スタートが決まった春季キャンプまで１