２０日に天国へ旅立ったダイワメジャーを管理した上原博之調教師が追悼した。２０日の午前中に一報を受けたという上原博調教師は、「夕べは元気で（カイバも）しっかり食べてということだったけど、今朝の４時過ぎに（スタッフが）見回りに行ったときに少し苦しそうにしていて、そのまま亡くなったということでした」と経緯を明かした。０４年の皐月賞制覇は、厩舎にとっても初のＧ１タイトルだった。「デビュー戦（２着）は