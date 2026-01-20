Ｇ１を５勝した名馬の突然の訃報に、ネットでは悲しみの声が続出している。０７年に春秋マイルＧ１を制するなど活躍したしたダイワメジャー（牡、父サンデーサイレンス）が２０日、繋養（けいよう）先の社台スタリオンステーションで死んだことがわかった。２５歳だった。０３年に美浦・上原博之厩舎からデビュー。キャリア５戦目となる０４年の皐月賞では、１０番人気の低評価を覆してコスモバルクの追撃を振り切って重賞