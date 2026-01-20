スノーボード女子パラレル大回転で７大会連続の冬季五輪代表入りを果たした竹内智香（４２）＝広島ガス＝が２０日、五輪出場の内定を全日本スキー連盟から得たことを自身のインスタグラムで報告し、２月８日のミラノ・コルティナ五輪が現役最後のレースとなることも明かした。「いつも応援してくださっている皆さまへ」というタイトルで、長文でつづった。「２０２６年２月８日を２７年のアスリート人生の集大成とし、そこで競