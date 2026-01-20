大阪府の吉村洋文知事は２０日、２月８日の衆院選について「高市連立政権に対してマルかバツか解散」と述べた。大阪府庁で報道陣の囲み取材に応じ「高市連立政権に対してマルかバツか解散だと思います。ここは非常に重要です。我々も連立政権の一角を担っているということになります。なので、目標としてもやはり与党過半数、つまり首班指名において、高市早苗と各議員が過半数を占めるかどうかここが勝負のわかれ目だという風