ＡＫＢ48の小栗有以が17日、自身のインスタグラムを更新。スタイルの良さが光るガーリーなコーデを披露し、ファンのハートをとりこにした。 【写真】オトナかわいいすぎ！表情もキュート「ニットとミニスカな日」に感謝 「ニットとミニスカな日」と投稿した小栗。白いニット、ふんわり広がる短め丈のスカートにブーツのいでたち。屋外のショットでは足の細さと長さが際立つ。スカ