全国雑煮サミット（2025年）提供：宇治地域まちづくり推進委員会 高梁市の宇治町地区で2月11日、「全国雑煮サミット」が開かれます。 宇治町地区は、全国から積極的に移住者を受け入れています。雑煮サミットは、住民らの「移住者のご当地の雑煮を食べてみたい」という雑談から始まったそうで、今回で8回目となります。 当日は、北海道風雑煮（野菜が豊富）、青森風雑煮（クジラ肉を使用）、山梨風雑煮（根菜と鰹節）、香