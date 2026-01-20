福岡市の新年度当初予算案の概要が明らかになりました。学校給食の質の向上などを盛り込んだ一般会計の予算案の規模は、6年連続で1兆円を超え、過去最大となる見通しです。関係者によりますと、福岡市の新年度当初予算案は、一般会計の総額が過去最大の1兆1200億円から1兆1500億円規模になる見込みです。1兆円を超えるのは6年連続です。その内訳は、子育て支援の新規事業として、0歳児の定員割れの保育園で1歳児を預かる取り組みを