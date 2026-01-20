ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」にて期間限定ショップ「大人のアルフォートSHOP」をオープン。同店限定で、ワインとラム、2つの味わいを一度に楽しめる贅沢なアソートボックスが登場します。 ブルボン「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」  販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)価格：1,600円(税込)内容量：12枚(ワイン6枚、ラム6枚)販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番