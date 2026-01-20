ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」にオープンする期間限定ショップにて、東京土産にぴったりな特別なアルフォートを販売。日本酒（清酒）の風味と、東京のランドマークを描いたレリーフが特徴的な一品が登場します。 ブルボン「東京アルフォートＳＡＫＥ」 販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)価格：1,500円(税込)内容量：14枚販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番街 地下1階 東