ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」にて「大人のアルフォートSHOP」を期間限定で展開。お酒の風味を利かせた特別なシリーズとして、芳醇なラムの香りが楽しめるアルフォートが登場します。 ブルボン「大人のアルフォートラム」  販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)価格：800円(税込)内容量：6枚販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース