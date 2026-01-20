アソシエは、「プリン専門店春夏秋冬」より『松本プリン』を2026年1月14日より販売中。美しいアルプスや街並みを表現した5種類のプリンがラインナップされています。 プリン専門店 春夏秋冬「松本プリン」  発売日：2026年1月14日価格：各490円(税込)種類：全5種（アルプスグリーン、アルプスブルー、松本城下町プリン、蔵プリンホワイト、蔵プリンブラック） 信州松本の「季節毎に表情を変える美しいアルプ