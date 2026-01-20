１４日、蛍火虫港湾猫テーマパークで猫と触れ合う来園者。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶1月20日】中国重慶市南岸区は2025年、南浜路の川沿いにある遊休地を活用し「蛍火虫（ホタル）港湾猫テーマパーク」を開設した。敷地面積は約3万平方メートルで、捨て猫や負傷した猫を保護している。治療とワクチン接種を終えた後は公開エリアで来園者と触れ合う。高齢や病気などで弱っている猫のための場所もある。蛍火虫港湾猫