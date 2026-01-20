元不登校で「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（17）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。群馬県が、不登校に代わる造語を提唱した件について言及した。17日、同県の山本一太知事は、不登校にはネガティブなニュアンスが伴うとして、今後は造語「UniPath（ユニパス）」を用いていくと発表した。「ユニーク」と「パス（道）」という英単語を合わせたものだという。この件について、ゆたぼんは「僕は『元不登校