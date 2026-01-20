19日の解散会見の冒頭、「高市早苗が首相でいいのか、国民の皆さまに決めていただく」と述べた首相はドスが効いていてちょっとコワかった。そして「過半数をたまわりましたら高市総理。そうでなければ野田総理か斎藤総理か」と述べて「中道改革連合」を立ち上げた立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤哲夫代表が首相になる可能性を指摘したのは「うまい」と思った。「私に総理を辞めろというなら野田さんか斎藤さんが総理になり