熊本県阿蘇市で遊覧ヘリコプターが行方不明となっていて、消防などが捜索していますがまだ見つかっていません。警察などによりますと、20日午前11時頃、阿蘇市の阿蘇カドリー・ドミニオンを離陸した遊覧飛行のヘリコプターに乗っていた人のスマートフォンから、阿蘇中岳第一火口付近で衝撃があったことを知らせる通知がありました。ヘリは、午前10時52分にカドリー・ドミニオンを離陸し、阿蘇市上空を10分程度遊覧して戻る予定でし