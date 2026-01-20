日本道路交通情報センターによりますと、きょう（20日）午後3時ごろ、倉敷市新田橋付近の国道2号（上り）で乗用車と軽乗用車が絡む事故がありました。 【地図】国道2号倉敷市新田橋付近（上り）で乗用車と軽乗用車が絡む事故【岡山】 ▶この記事に関する画像をみる この事故により一時、車線規制が行われましたが現在は解除されています。事故の影響で国道2号（上り）は現場付近を先頭に約2キロの渋滞が発生してる