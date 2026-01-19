フランス発の人気ミステリー『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』の最終章となるシーズン5（全8話）が、3月1日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！ 『アストリッドとラファエル』超えの大人気フレンチミステリー、生みの親が死去