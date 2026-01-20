19日夜、広島市内のマンションで男性が複数の男に殴られケガをしました。男性が犯人に追われる様子を防犯カメラがとらえていました。 事件現場付近を捉えた防犯カメラの映像で、慌てて逃げるのは被害者の男性です。そのすぐ後ろには、男の姿が…。男性が店舗に入るのを確認すると、別の方向へと走り去りました。 事件があったのは広島市中区のマンションです。警察によると19日夜9時ごろ、複数の男が30歳の男性の部屋を訪問