歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。橋之助は「行列のできる法律相談所2時間スペシャル今夜1/20(火)21:00〜婚約発表後、初めて2人でバラエティ共演しております！」とつづり、昨年婚約を発表した元乃木坂46の能條愛未との2ショットを投稿。「温かくご覧いただければ嬉しく思います」とファンへ呼びかけた。この投稿に、母・三田寛子も「いいね」を送ってい